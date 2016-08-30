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當選無效定讞 李全教：政治惡鬥對台灣有害無益

2016-08-30  15:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨籍台南市議長李全教當選無效民事官司，二審判決當選無效，對此，李全教表示，他有宗教信仰 相信報應，犧牲他至少喚醒大家對政治的省思，政治的惡鬥對台灣有害無益，過度政治化的司法，對臺灣民主法治傷害更大。

李全教並表示，「拿掉我議長的目的已經達成，請放過黃澄清和相關基層民眾，他們是無辜的」。黃澄清是玉井農會總幹事，也是李全教競選總幹事。

李全教於103年12月25日以首輪投票過半，從民進黨手中奪下議長寶座，連串官司。今年1月21日，李議員當選無效之訴，一審判李敗訴、當選無效，李上訴二審，台南高分院歷7個月多審理，今日宣判，因為民事當選無效是二審定讞官司，牽動台南府、會高層政治情勢演變。

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  • 李全教議員當選無效。（記者洪瑞琴攝）

    李全教議員當選無效。（記者洪瑞琴攝）

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