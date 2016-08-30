圓山飯店月內賣中資？綠委爆：董座李建榮赴北京…
2016-08-30 09:35
敦睦聯誼會、圓山飯店董事長李建榮預定 9月 26日才辭董座。（資料照，記者林正堃攝）
〔即時新聞／綜合報導〕新政府上台已定圓山飯店董事長人選為前立委張學舜，但現任董座李建榮則表態要到9月26日才願意辭職走人，為何堅持拖近這時間？綠委徐國勇卻爆料指出，李建榮與其秘書林碧真已親赴北京會見中資釣魚台美高梅高層；再結合之前國民黨相關人員兜售圓山大飯店及黨產傳言，使得李建榮刻意拖延離職一事，「恐有其他考量」。
為何堅持要拖一段時間才辭董座？李建榮說法是，要親自主持「唐獎」頒獎典禮後再辭董座；不過，立委徐國勇卻不這樣認為。
《上報》報導，徐國勇指出，今年3月9日，國民黨前副主席林豐正和圓山大飯店董事黃福田，疑似密會有中資背景的「釣魚台美高梅酒店集團」的總裁級代表，兜售圓山大飯店及數筆台北市精華地段黨產；且李建榮與其秘書林碧真事先親赴北京會見釣魚台美高梅高層；兩件事一串連，懷疑李建榮堅持延到9月底才辭去董事長職務，恐有其他考量。
徐國勇進一步分析指出，李在請辭聲明中強調，「圓山飯店既非國產，更不是黨產」，這使得他更憂心「圓山飯店資產是否會在一個月內有所變動」，建議交通部快刀斬亂麻儘速處理圓山飯店董座人事案。
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