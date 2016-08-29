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傅崐萁9/3率公務員上凱道 主張「三要三反」

2016-08-29  20:11

〔記者游太郎、王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長傅崐萁今天表示，9月3日將帶領縣府局處首長及同仁走上凱道，為軍公教人員爭取基本應有的尊嚴，提升國家優秀人才投入公務體系的意願，促進台灣未來的發展與進步。

傅崐萁說，「要尊嚴、要正義、要改革！反霸凌、反鬥爭、反污名！」，為爭取年金改革正義，監督年金改革聯盟9月3日走上凱道，他將親自參加遊行，並主張「三要三反」的年金改革訴求。

他說，過去60年來公務人員是國家的骨幹，更是台灣創造亞洲經濟奇蹟的功臣，如今中央政府推動的年金改革，未充分與各界溝通，坊間又有各種不公不義訊息已嚴重誤導大眾，使軍公教承受反改革鬥爭式的污名。

傅崐萁強調，台灣當前處於百業待興的社會氛圍，不應再製造社會階級及世代對立的惡性循環，阻礙社會進步與和諧，呼籲各地軍公教人員捍衛名譽與尊嚴，表達心聲及訴求，也願意與所有公務人員一起承擔、走上街頭，共同找回過往的榮譽與使命。

縣府團隊預計當日中午12時30分於中山南路立法院大門口集結，一路步行至228公園與遊行隊伍結合，齊力為全台軍公教人員發聲，捍衛軍公教人員的權益與尊嚴。

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  • 花蓮縣長傅崐萁表示，9月3日將率隊北上參加遊行。（記者游太郎攝）

    花蓮縣長傅崐萁表示，9月3日將率隊北上參加遊行。（記者游太郎攝）

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