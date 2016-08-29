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雄三飛彈誤射案 軍方懲處範圍擴大

國防部今天召開記者會說明金江軍艦飛彈誤射案，海軍司令部參謀長梅家樹出席說明行政調查報告。（記者簡榮豐攝）

2016-08-29  15:37

〔記者羅添斌／台北報導〕雄三飛彈誤射案，軍方懲處範圍擴大，軍方指出，除了上波的7位官兵懲處外，金江軍艦的副艦長也因未盡督導責任，已納入懲處對象。

此外，金江軍艦既擔任甲操測考，卻又要執行105-1飛彈警戒任務，媒體詢問這是否讓 金江軍艦面臨蠟燭兩頭燒的問題？

軍方說，金江軍艦在艦長接任指揮權未滿3個月，即提出測考申請，與規定不符。另在接受年度甲操測考前乙日，仍執行105-1飛彈警戒任務預演，且測考當日艦長林伯澤少校參加105-1精準飛彈射擊警戒區隊航前會議，相關幹部趕製測考受檢缺漏資料，顯見海軍131艦隊、艦指部及教準部，對於單位測考申請審查欠週密，交付工作重疊，就任務分配之指揮機制及測考執行之輔管教育作為均有疏失。

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  • 國防部召開記者會說明金江軍艦飛彈誤射案，國防部訓次室軍事訓練處處長林文皇等出席說明行政調查報告。（記者簡榮豐攝）

    國防部召開記者會說明金江軍艦飛彈誤射案，國防部訓次室軍事訓練處處長林文皇等出席說明行政調查報告。（記者簡榮豐攝）

  • 「翔利昇號」船體遭雄三飛彈貫穿轟出大洞。（資料照，記者陳鈺馥翻攝）

    「翔利昇號」船體遭雄三飛彈貫穿轟出大洞。（資料照，記者陳鈺馥翻攝）

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