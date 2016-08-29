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4前主席聚首 傳吳伯雄哽咽「怎會慘到這地步？」

有媒體報導指出，洪秀柱19日邀請國民黨4位前主席，前往黨中央討論黨產問題，據傳吳伯雄在會中哽咽說「國民黨怎會到這麼淒慘地步？」（圖截自YouTube）

2016-08-29  10:56

〔即時新聞／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會31日將掛牌運作，國民黨黨產面臨被追討命運，讓黨高層相當傷腦筋。有媒體報導指出，黨主席洪秀柱19日邀請連戰、吳伯雄、馬英九和朱立倫4位前主席，前往國民黨中央討論因應之道，據傳吳伯雄在會中哽咽說「國民黨怎會到這麼淒慘地步？」

據《上報》報導，一名現場與會人士轉述當天情況，洪秀柱與4位前主席會談氣氛相當凝重，馬英九、連戰、吳伯雄和朱立倫都定調，國民黨爭議黨產已在他們任內處理完畢，國民黨現在持有的都是合法黨產，沒有任何不法。期間吳伯雄竟在會中忍不住落淚，起身講話一度哽咽說「我們的黨怎會到這麼淒慘的地步？」，一番話讓在場人士感觸很深。

報導也提到，有黨務高層表示，在不當黨產委員會運作前邀請4位前主席討論黨產問題，是希望讓歷任主席能了解國民黨目前的處境，但馬英九等4位前主席卻沒有提出具體因應策略，只是不斷交代自己任內的黨產處理狀況，並要洪秀柱向黨工們說明黨的困境而已。

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  • 有黨務高層表示，4位前主席沒有提出具體因應策略，只是不斷交代自己任內的黨產處理狀況。（圖截自YouTube）

    有黨務高層表示，4位前主席沒有提出具體因應策略，只是不斷交代自己任內的黨產處理狀況。（圖截自YouTube）

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