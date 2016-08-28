凸顯問題 志願役上尉寫公開信給全軍：想退伍不想裝病

2016-08-28 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕九三軍人節即將到來，陸軍一名上尉徐子傑日前向全陸軍發出公開信，表示想提前申報退伍，目前唯一的方法就是「因病停役」，但他不想利用裝有精神方面的疾病來辦理退伍，並願意賠償國家投資的金錢。陸軍第十軍團也在今（28）日表示，徐子傑是因無心於軍旅，目前已派專業人員約談進行輔導。

指被理想與現實衝突的挫折感擊倒

綜合媒體報導，陸軍十軍團52工兵群戰工營通信官的上尉徐子傑在信中寫道，在軍中每天都如同行屍走肉般，對堪慮的前景及漸漸失去的青春感到擔憂，因被理想與現實衝突的挫折感所擊倒，報效國家的心已消失殆盡。徐子傑還說，相信有此想法的人為數不少，看國軍因精神疾病辦理退伍的人數就知道，但這也只是冰山一角。

徐子傑也向上級喊話，不要想把這件事情壓下來或冷處理，應正視軍校生無法循正常管道退伍的問題。如果有任何生命直接或間接因為這件事情怠慢處理而消逝，沒有人能負責。

今天上午，徐子傑再度po文，聲稱他8/26休假前發了封信給全陸軍的人員，沒過多久卻被高層指示那封信是釣魚郵件。他除強調自己的精神狀況良好，帳號也沒有被冒用，同時指責軍方「今天你不處理事情就算了，還想蒙蔽眾人的眼睛」，並質疑「這就是國軍處理事情的方法欺騙、蒙蔽、造謠，你希望的國軍不應該是這樣的吧？」

陸軍十軍團︰已派專員約談輔導

而陸軍司令部也已證實這封公開信函為真，陸軍第十軍團在今日表示，徐員需服役至民國111年期滿，始可申報退伍，距離合法報退還有6年。依規定，志願役軍士官在軍校畢業後須服滿一定年限才能退伍，若是要提前退伍，則需賠償就讀軍校期間，國家所支付的公費。

十軍團也指出，將依照行政原則管辦後續事宜，並藉由多個合宜且專業的管道方式對這名上尉提供輔導協助。