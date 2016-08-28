| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

明年軍投案 強化潛艦戰力、採購重型魚雷

海獅潛艦。（資料照，記者張忠義攝）

2016-08-28  11:55

〔記者羅添斌／台北報導〕106年度中央政府總預算本週將送入立法院，國防預算編列額度為3217億元，根據軍方人士今天指出，在政府財政困難下，軍方明年度仍有多項重要軍事投資案，其中，向美採購MK-48 ADCAP先進重型魚雷，將可強化我國潛艦戰力，以反制、遏止中國潛艦在台海週邊部署。

106年度國防預算僅編列3217億元，與105年度的原編列數相當，這個數額令不少關心台灣國防安全的人士憂心，包括多位美國智庫資深學者也都認為，台灣若無法由增加國防預算額度及占GDP比率，來彰顯自主國防的決心，那麼要如何讓美國及其他國家相信及支持台灣國防？

據軍方官員指出，106年度的中央政府總預算案，是蔡英文總統執政後提出的第一個執政年度預算，蔡英文日前在視導年度漢光演習時，已指示軍方立即全面更換國軍官兵的個人戰鬥裝備，國防部長馮世寬力爭的改善國軍官兵生活設施等項目，也都會在106年度預算中具體呈現。

在新增的軍事投資案方面，軍方官員表示，包括有：空軍新型高級教練機採購案、海軍沱江軍艦後續艦的量產案、雄二及雄三反艦飛的機動發射車量產案、MK-48 ADCAP先進潛射魚雷採購案、海軍新型兩棲登陸艦建造案、海軍艦用防空飛彈系統採購案（海劍翔系統）等。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 潛艦 軍事投資 魚雷
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
熊寶貝越式春捲
鮭魚時蔬濃湯
如何挑新鮮鎖管？
省水大作戰
轉寄

標題：明年軍投案 強化潛艦戰力、採購重型魚雷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月28日‧星期日‧丙申年七月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.