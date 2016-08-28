明年軍投案 強化潛艦戰力、採購重型魚雷

海獅潛艦。（資料照，記者張忠義攝）

2016-08-28 11:55

〔記者羅添斌／台北報導〕106年度中央政府總預算本週將送入立法院，國防預算編列額度為3217億元，根據軍方人士今天指出，在政府財政困難下，軍方明年度仍有多項重要軍事投資案，其中，向美採購MK-48 ADCAP先進重型魚雷，將可強化我國潛艦戰力，以反制、遏止中國潛艦在台海週邊部署。

106年度國防預算僅編列3217億元，與105年度的原編列數相當，這個數額令不少關心台灣國防安全的人士憂心，包括多位美國智庫資深學者也都認為，台灣若無法由增加國防預算額度及占GDP比率，來彰顯自主國防的決心，那麼要如何讓美國及其他國家相信及支持台灣國防？

據軍方官員指出，106年度的中央政府總預算案，是蔡英文總統執政後提出的第一個執政年度預算，蔡英文日前在視導年度漢光演習時，已指示軍方立即全面更換國軍官兵的個人戰鬥裝備，國防部長馮世寬力爭的改善國軍官兵生活設施等項目，也都會在106年度預算中具體呈現。

在新增的軍事投資案方面，軍方官員表示，包括有：空軍新型高級教練機採購案、海軍沱江軍艦後續艦的量產案、雄二及雄三反艦飛的機動發射車量產案、MK-48 ADCAP先進潛射魚雷採購案、海軍新型兩棲登陸艦建造案、海軍艦用防空飛彈系統採購案（海劍翔系統）等。