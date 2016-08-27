南澳鄉長罷免今投票 投票率僅14％罷免失敗

2016-08-27 17:54

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣南澳鄉長薛秋花罷免案成立後，今天舉行投票，由於投票率只有14.66%，未達50%，因此否決罷免案。薛秋花說，投票結果還她一個公道，希望以後跟大家繼續努力往前走。

薛秋花在103年以1345的票數當選為宜蘭縣第17屆南澳鄉長，依照選罷法規定，任期未滿一年不得罷免，沒想到第二年任期就被提起罷免。理由書指出，薛秋花選前選後言行不一、怠忽職守，誠信蕩然無存，有負選民託付；藐視民主議事運作，多次蓄意未出席定期會與臨時會等理由提起罷免。

薛秋花罷免案上個月提案人數達126人，已過提案門檻88人，其中16人因為年齡、居住期間不符或重複連署而不合格。提案通過後，連署人數達1227人，經選委會審查合格人數為981人，也達到選舉人數13%的門檻。

宜蘭縣選委會表示，本次罷免總投票人數為4249人，出席投票者623人，投票率為14.66%，同意罷免票數591票、不同意罷免票數26票，無效票6張。依據公職人員選舉罷免法第90條規定，罷免案投票人數不足原選舉區選舉人數二分之一以上，或同意罷免票數未超過有效票數二分之一以上者，均為否決。

「還我一個公道。」南澳鄉長薛秋花表示，這兩年很努力在做事，這次投票結果更代表鄉民肯定她的努力，也支持她，以後希望和大家一起往前走，她站在共好、共享、共同努力，也期待代表們不要再抵制預算，讓爭取來的五千多萬追加減預算通過，順利推動事務。