國防大學歧視愛滋生還要上訴 行政院：站得住腳嗎？

國防大學因歧視愛滋學生，衛福部將處以100萬元罰金。不過國防部和學校會繼續提出行政救濟，有行政院高層得知後強調，國防部要考慮自己是否站得住腳。（資料照）

2016-08-27 12:29

〔即時新聞／綜合報導〕國防大學開除愛滋學生阿立一案，被疾管署認為校方有歧視之實，衛福部部長林奏延今日核批公文，將對國防大學處以100萬元罰金。不過國防部和學校對此有意見，會繼續提出行政救濟，有行政院高層得知後強調，國防部要考慮自己是否站得住腳。

據《聯合報》報導，行政院發言人童振源指出，衛福部裁罰國防大學一案中，行政院會尊重衛福部的處理。另有政院高層表示，行政救濟無論是機關或一般民眾都有權利可以提出，但是他建議國防部，可以好好思考此案的證據能否在法律上站得住腳。