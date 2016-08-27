日本網友替「台灣」正名出賽 黃安認為是陰謀...
2016-08-27 08:58
黃安反問：「難道連署成功從此台灣就建國成功啦？」（資料照，記者朱沛雄攝）
〔即時新聞／綜合報導〕2020奧運將在日本東京舉辦，日本網友在今年2月發起「日本人支持台灣」的連署活動，要替台灣在東京奧運上正名，不過藝人黃安不以為然，認為難道連署成功從此台灣就建國成功啦？他對此再度開砲，認為這一切都是民進黨的陰謀。
「台灣2020東京網站」以「我們呼籲將中華台北正名為台灣！」為開頭發起連署，替台灣正名，截至今天凌晨0點左右，參加連署人數已突破5萬人。
不過黃安卻相當不以為然，他再微博發文，認為2020年奧運會主辦國剛好是日本，那時也將會是台灣「總統大選」，到時候絕對會炒作東京奧運會給台灣正名的議題。黃安指出，因為這只不過是民進黨的煙幕彈，用來轉移焦點民調低的焦點，這種應對方式就是不用理它。
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