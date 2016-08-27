| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
紐黑文女網賽》扳倒頭號種子 莊佳容連2年爭冠
 首頁 > 政治

日本網友替「台灣」正名出賽 黃安認為是陰謀...

黃安反問：「難道連署成功從此台灣就建國成功啦？」（資料照，記者朱沛雄攝）

2016-08-27  08:58

〔即時新聞／綜合報導〕2020奧運將在日本東京舉辦，日本網友在今年2月發起「日本人支持台灣」的連署活動，要替台灣在東京奧運上正名，不過藝人黃安不以為然，認為難道連署成功從此台灣就建國成功啦？他對此再度開砲，認為這一切都是民進黨的陰謀。

「台灣2020東京網站」以「我們呼籲將中華台北正名為台灣！」為開頭發起連署，替台灣正名，截至今天凌晨0點左右，參加連署人數已突破5萬人。

不過黃安卻相當不以為然，他再微博發文，認為2020年奧運會主辦國剛好是日本，那時也將會是台灣「總統大選」，到時候絕對會炒作東京奧運會給台灣正名的議題。黃安指出，因為這只不過是民進黨的煙幕彈，用來轉移焦點民調低的焦點，這種應對方式就是不用理它。

廣告
  • 黃安再度開砲。（圖取自微博）

    黃安再度開砲。（圖取自微博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣 日本 東京奧運 正名
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
烤雞枕頭PIZZA
超可愛‧貓肉球甜湯
變身烘豆達人
鐵衣架妙用多
轉寄

標題：日本網友替「台灣」正名出賽 黃安認為是陰謀...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月27日‧星期六‧丙申年七月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.