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解決停車位難題 柯提台北市共享計畫

2016-08-26  13:44

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲上午聽取市府交通會報，針對市府正在推動的「機關學校夜間開放停車專案」，柯認為應將停車位共享的理念更進一步推廣，盼除市府機關與學校可開放夜間停車空間給民眾使用外，民間也可共同參與，因此指示交通局與財政局訂定「台北市停車位共享計畫」， 讓未來連私人辦公大樓都願意開放停車位給一般民眾。

停車管理工程處指示，台北市政府在2007年核定「市屬機關及學校停車場於夜間開放民眾使用」計畫，以善用市府機關、學校既有停車空間的方式，減少地下停車場的開發，實施至今，盤點市府共439處機關學校中，已有167處的停車場對外開放給民眾；市府今年2月23日核定計畫第二版，預計可新增43處開放機關學校，約可以增加1183格停車位格；從經濟效益來看，若由停管處自行興建這些停車位，要花費23億6600萬元，藉由該計畫釋出，只需花費6600萬，可省下23億。

但柯文哲對於成效尚不滿意，認為願意開放停車空間的機關學校還不夠多，可能是因對這些機關或學校而言，開放停車位並無好處，因此應提供相關優惠給開放的單位。

停管處回應，以目前已開放的學校來說，大多開放停車空間後，向民眾收取的停車費用都比支出高，因此對學校而言是有收入益助的並非沒有好處。

柯文哲說，過去都認為興建公共住宅，就是居住正義的全部，但其實台北市有6萬多戶空戶，必須思考如何透過修正房屋稅、地價稅，讓這些空戶願意出來，以及讓內湖的辦公大樓等，夜間大家下班後就沒在使用的大量停車空間願意釋出。因此要求交通局與財政局制定「台北市停車位共享計畫」。

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  • 台北市長柯文哲上午主持交通會報。（記者黃建豪攝）

    台北市長柯文哲上午主持交通會報。（記者黃建豪攝）

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