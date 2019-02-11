〈北部〉果園「下雪了」 苗栗三灣梨花綻放

2019-02-11

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉盛產高接梨，現果農完成嫁接正值花期，今年因氣溫偏暖、日照足夠，高接梨樹梢上花朵皆已陸續綻放，小巧雪白的花瓣點綴在每個枝頭上，一眼望去猶如美麗雪景，春節連假吸引許多遊客駐足拍照，但果農也提醒，站在遠處即可欣賞整片白色花海，勿進入梨園以免影響梨花授粉。

三灣鄉為進入南庄國際慢城的必經之地，近來因台三線一○一公里旁落羽松秘境而爆紅，而連假期間許多走春遊客經過三灣鄉時，意外發現路旁一整片的梨園樹梢上已開滿白色小花，猶如雪片點綴，美景醉人，吸引許多人打卡拍照。

高接梨為三灣鄉主要農特產，全鄉種植面積達一百公頃，年產量約五十四萬公斤，去年底農民陸續嫁接，適逢今年暖冬，氣候得宜，梨花未受寒害大雨摧殘，如期陸續開花，民眾可把握一個多月的花期，欣賞美麗雪白花海。

但果農也提醒，梨花嬌嫩脆弱，若碰觸恐會影響梨花授粉，請賞花民眾在果園外拍照欣賞，勿進入梨園內以免影響梨樹授粉生長。

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