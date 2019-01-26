〈北部〉台大醫院新竹生醫園區分院 拚年底開診

2019-01-26

〔記者廖雪茹／竹北報導〕繼中國醫藥大學新竹附設醫院在去年底營運，國立台灣大學醫學院附設醫院新竹生醫園區分院第一期醫療大樓，已接近興建完成，目前內部裝修中，院方預計八月八日完工，爭取在年底開診。

第一期醫療大樓 預計8月8日完工

位於高鐵新竹站對面的台大附醫新竹生醫園區分院新建工程，二○一七年一月八日動土，第一期興建地下兩層及地上八層醫療大樓。

台大醫院表示，目前工程進度超過六十％，預計八月八日完工，較原訂期程提前約一個月，爭取年底前先開放門診。

除眼科及耳鼻喉科外，包括內科、外科、皮膚科、家醫科、婦產科、小兒科等科別都有，急診、住院及加護病房則預定二○二○年初營運。

台大醫院秘書吳三隆表示，醫師和護理人員部分，由於人力招募不易、中醫大新竹附醫已先開診，加上人事成本合綜考量，初期將由總院支援醫護人力。

第一期設置378病床 明年初陸續開設

台大醫院新竹生醫園區分院共規劃七百二十八張病床，第一期設置三百七十八床，其中一般病床二百五十床、特殊病床一百二十八床，明年初將陸續開設。

第二期國際醫療中心三百五十床，預計二○二○年六月動工，二○二二年底營運。

台大醫院表示，新竹生醫園區分院定位為「台灣醫療照護與生醫發展的國際櫥窗與卓越中心」，除提供一般醫療及急重症醫療服務，預計將設立腫瘤醫學、心血管、腦血管與神經醫學及急重症治療等中心。初期為地區醫院，開診後將爭取升級為區域醫院，未來則會與新竹及竹東分院合併，朝新竹台大分院的準醫學中心邁進。

至於中醫大新竹健康產業園區，申請總床數七百八十八床（含急性一般病床四百九十九床），第一期規劃的新竹附醫，去年十二月十七日開診，初期開設一百床；院方表示，目前已開七十床，將視病患需求及人力調配情形增加床數，預計過年後開到一百床。

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