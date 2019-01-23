〈中部〉拚轉型增產值 義竹農會試種「爆裂玉米」

2019-01-23

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣義竹鄉硬質玉米產量居全國之冠，農民收益穩定，義竹農會希望產值大躍進，試種「爆裂玉米」相關品種，如果「爆玉米花率」能達九成五標準，產銷收益可望倍增。

原種硬質玉米做飼料

義竹鄉硬質玉米種植面積二千四百公頃、年產量一萬五千公噸，都居全國之冠，不過硬質玉米只能做飼料，義竹農會與食品廠合作開發「心意足玉米棒」、「心意足非基改香甜玉米脆片」，大受消費者歡迎。

義竹農會總幹事翁永寧說，硬質玉米由農糧署補足保證價格差額至每公斤九元，加上契作獎勵金，農友每公頃利潤約十萬元，算穩定但非優渥；而我國目前爆玉米花原料全仰賴進口，估計每年需求量數千公噸，如果可以自產，具有新鮮的優勢，義竹農會決定試種「爆裂玉米」，從美國引進五個品種種子，嘗試結果只有兩個適合。

爆裂玉米收益增一倍

翁永寧表示，硬質玉米產期一百八十天，「爆裂玉米」只要一百卅五天，前者產量每公頃六噸，後者三噸，但價格每公斤四十元，收益比前者高出一倍。

義竹農會承租二‧七五公頃農地進行有機轉型試種「爆裂玉米」，去年第一年採收十噸，加工生產原味、焦糖、起司等三種口味爆玉米花，因是全國唯一在地產製，口感與香氣遠勝進口玉米，吃過的人都讚不絕口。

翁永寧說，義農「爆玉米花」去年上市後，已有知名大廠洽談合作，通路不成問題，就看今年收成的「爆玉米花率」是否突破九成五，如果達標，就可輔導農友種植，商機可期。

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