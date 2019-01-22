〈南部〉郭國文10年挑戰 回顧同框賴清德

2019-01-22

〔記者萬于甄／台南報導〕臉書近期興起「十年挑戰」，讓不少民眾回想起十年前的模樣與初衷，台南第二選區立委補選參選人郭國文近日也PO文大玩「十年挑戰」，不僅拉前行政院長賴清德同框，更邀賴清德獻聲催票相挺。

台南市第二選區立委補選共有六人登記參選，包括民進黨郭國文、國民黨謝龍介、無黨籍陳筱諭、楊筱如、吳炳輝、徐國棟等。

郭國文邀賴清德獻聲催票，拉抬聲勢，郭國文表示，賴清德時任近八年台南市長，不僅能接地氣，也有高人氣，近期臉書盛行「十年挑戰」，他也PO出十年前後與賴清德的合照，意外獲得不少網友關注。

謝龍介 邀韓國瑜助選

國民黨參選人謝龍介面對艱困選區，讓不少黨內大老上週末紛紛南下為其催票，包括黨主席吳敦義、前立法院長王金平等，謝龍介更曾說要邀高雄市長韓國瑜到台南站台，引發話題。

陳筱諭 勤跑基層拜票

無黨籍陳筱諭則以家族深耕地方的政治實力放手一搏，恐造成泛綠板塊鬆動，來勢洶洶，陳筱諭暫時無計畫邀請任何大咖「母雞」幫忙站台，但仍勤跑基層拜票。

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