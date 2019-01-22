〈北部〉梅白櫻紅 北橫花花世界邀客

2019-01-22

〔記者李容萍／復興報導〕北橫正逢送「梅」迎「櫻」，雪白梅花、紛紅櫻花交錯綻放，出遊賞花正是好時機！

去年底至今年初因氣候異常、花序大亂，梅花因暖冬延後綻放，角板山梅花季活動雖於廿日落幕，園區內梅花僅盛開七成，預估二月初才進入尾聲；近日冷氣團過境，復興區北橫公路沿線部分山櫻花（又稱緋寒櫻）已陸續提前開花，後續昭和櫻、八重櫻、千島櫻、吉野櫻將在二、三月接力綻放。

市府風景區管理處表示，北橫公路的賞櫻景點俯拾皆是，從桃一一八線羅馬公路、桃一一九線櫻花大道、高義蘭部落、光華部落、比亞外部落及東眼山森林遊樂區等，都是絕佳賞櫻景點。連日來的冷氣團，讓角板山、東眼山、往拉拉山的里安部落、榮華壩附近和光華部落的山櫻花紛紛盛開，粉紅花海點綴翠綠山頭，非常美麗，估計花期可持續到一月底至二月中旬。

現在出遊北橫可沿途欣賞梅花、櫻花景緻，羅浮泰雅故事公園內設置的羅浮溫泉泡腳池為碳酸氫鈉泉，富含鈉、鐵等礦物質成分，來此可邊享受美人湯邊欣賞山景雲海，也可至拉拉山旅遊服務中心對面的櫻花園賞花，順道走訪巴陵古道生態園區。

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