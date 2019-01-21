〈台北都會〉《台北過好年–文青篇》走春遊書海 懷舊藝文咖啡香

2019-01-21

〔記者沈佩瑤／台北報導〕人潮熙攘的春節時光，何妨來趟大隱於市的知性之旅。木架、書牆、老屋、咖啡、音樂，大城市裡的小書店，以獨特的姿態向你招手。

文創熱點．老西區．巷弄裡 尋雅興

「青鳥書店」藏身華山文創園區玻璃屋二樓，好似逃離了喧囂，陽光自三角窗灑落，渲染成一片書海。

「閱樂書店」坐落松山文創園區，前身為松山菸廠育嬰室，充滿韻味的懷舊老房，木造外牆漆上蕩漾的湖水綠，建築風格屬日本初期現代主義，屋架是歐風木構桁架，還擁有木作前廊。

玻璃屋．木房．老宅 既現代又古典

「1920s書店」佇立大稻埕街廓一隅，小小不到十坪的空間內，陳列的書本作品多半與一九二○年代相關，置身於此，彷彿能遙想大稻埕的黃金時期。

「讀字書店」不但有書，有選書策展、有創作者寄賣的文創小物，甚至也辦唱片發表會，咖啡香混雜菜香，就像走入客廳般家常美好。

「益品書店」主打入場費一百元，就能不限時盡情暢讀館內逾兩千五百本藏書，提供簡單飲品，以及不定時現場音樂演奏。

午茶．黑膠唱片．現場演奏 伴書香

若想趁著假期和三五好友相聚，台北市文化局積極推動老房子文化運動，結合民間經營團隊資金和創造力，讓老房子重獲新生。

「陽明山美軍俱樂部」原本近乎廢棄的千坪空間，蛻變為結合歷史建築、黑膠唱片文物及展覽空間的文創景點，兼具休憩、音樂講堂、社區交流等不同用途，同時能享用美國南方美食。

又或者鄰近喧鬧的西門町、仍保有日式建築幽雅的「八拾捌茶輪番所」，戶外盎然綠意點綴屋內暖亮的木頭裝潢，營造出慵懶舒適的閒情逸致，喝一口午茶、享一室靜謐。

台北市立圖書館推薦春節10大好書

「閱樂書店」充滿韻味的懷舊老房，木造外牆漆上蕩漾的湖水綠。（記者沈佩瑤攝）

八拾捌茶輪番所鄰近喧鬧的西門町、仍保有日式建築幽雅。（記者沈佩瑤攝）

青鳥書店藏身華山文創園區玻璃屋二樓，陽光自在三角窗灑落，渲染成一片書海。（記者沈佩瑤攝）

「1920s書店」不到十坪的空間內，陳列的作品多半與一九二○年代相關。（記者沈佩瑤攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/