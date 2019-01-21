〈北部〉花蓮富興小火車補申照 拚暑假再開出

2019-01-21

〔記者花孟璟／花蓮報導〕以出產鳳梨出名的花蓮瑞穗鄉富興社區，三年前由農委會水保局補助設置富興鳳梨公園、還有環繞園區的軌道小火車，吸引大批遊客搭小火車逛鳳梨田，但去年縣府建設處卻發現，小火車沒申請雜項執照遭暫停營業，小火車迄今處於閒置狀態！社區發展協會理事長楊清茂說，希望小火車可以重新復駛，已將「體驗型休閒農場」營運計畫送縣府，並將該補的執照補齊，希望暑假可以重新出發營運。

二○一六年暑假起開幕的富興鳳梨公園，位於一九三縣道附近，原是平地造林地，廣植樟樹、楓香等樹木，面積十二公頃，還有一望無際的鳳梨園，以及百年歷史的興泉圳、果園等景觀，主打全長「一三一四公尺」的鳳梨軌道小火車，三年前鳳梨公園開幕時還舉辦盛大的「千歲婚禮」，每到寒暑假、農曆年等長天數假期，都吸引不少遊客慕名前來。

不過，鳳梨公園去年被檢舉小火車軌道未申請雜項執照，花蓮縣政府建設處去年七月函文給富興社區發展協會要求依法改善，並公告暫停使用；為此社區以使用農具曳引機拖拉七、八節平台車廂作為遊園車，成為另類特色。

富興社區發展協會總幹事楊清茂說，為了讓小火車可以長久經營，必須小火車合法、適法運作，社區已規劃「富興社區體驗型休閒農場」營運計畫，上月底送交花蓮縣政府，耗資二百多萬元補足該有的設施及相關執照，也感謝過程中縣府協助，希望有機會趕上今年暑假營運。

楊清茂說，事實上整個園區除了小火車之外，其餘都是合法使用，目前的體驗活動包括遊園車、鳳梨酥ＤＩＹ、鳳梨特色餐點、鳳梨冰棒等好料，都歡迎農曆年大家來體驗。

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