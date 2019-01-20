〈北部〉消防節 花蓮義消特搜隊成軍

2019-01-20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕昨天是一一九消防節，花蓮縣消防局在縣體育場模擬救災演練，展現勤訓精練成果，駐防花蓮神鷹基地內的黑鷹直升機，成軍後首次公開亮相，加上「義勇消防特種搜救隊」成軍，吸引民眾搶拍留念，現場還有小朋友穿上消防衣化身「黃金戰士」，向打火兄弟致敬。

駐防基地黑鷹直升機 首度亮相

花蓮縣消防局去年遴選卅二名消防人員通過消防署驗證，成立特種搜救隊，並獲消防署排入國際救援輪值編組，在二○六花蓮地震後，即刻展現救援能力，與各地搜救隊合作，搶在一○六小時內完成搜救任務。

特搜大軍 支援各類災害救援工作

消防局在地震後組成「特搜大軍」，自去年起持續遴選體、技能優良的六十五名義勇消防人員，並完成特種搜救訓練，昨正式成軍，未來將能有效支援縣內及外縣市各類災害救援工作，提升整體消防戰力。

義消特種搜救隊昨也在現場進行實際演練，搭配新式黑鷹直升機實施重型機械吊掛，展現精實技巧，一旁還提供搭乘雲梯車、操作小怪手等活動，吸引民眾排隊體驗、搶拍留念；另有林姓小小兄弟檔特地穿上消防衣觀禮，夢想長大後也要成為消防員，守護民眾生命。

黑鷹直升機 兼顧救災與作戰能力

備受矚目的UH-60M黑鷹直升機，兼顧救災與作戰能力，昨首度配合消防局公開活動，停放在廣場上，供民眾近距離觀看。空勤總隊教官吳傳浩說，黑鷹直升機大幅提升作業能量，擁有優異的防衛性能、緩衝撞擊能力及強化飛控系統，可肩負空中醫療後送作業，不僅飛行海拔高度提升、滯空時間也可長達二個半小時。

縣長徐榛蔚說，回顧過去一年的救災、救護及預防工作成果，感謝警義消人員全心投入確保民眾安全，目前花蓮已組成強大的特搜大軍，有信心能在第一時間立刻挺進災區，投入救援行列，也盼所有救災人員注意自身安全，縣府會繼續提供更精良的救災救護裝備及工作環境。

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