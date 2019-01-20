〈中部〉《台中》駁退山手線「卡盧」 林佳龍：正常行政程序

2019-01-20

〔記者鄭瑋奇、蔡淑媛／綜合報導〕大台中山手線近來成為前、現任市長交鋒重點，現任市長盧秀燕兩度在行政院會上表達，希望中央能全額出資；交通部長林佳龍昨受訪表示，經費分攤變更就是重大改變，現已報院的版本是交通部依據原經費分攤，若中央全額出資，就跟原本案子很不一樣。林佳龍強調，建設不分顏色，台中市政府有新想法，建議儘快提出報告，交通部會全力協助，中央地方合作，一起來推動。

退回？補件？盧秀燕稱收到公文再評論

對此，盧秀燕回應，山手線原來的計畫是由林團隊擬定、送中央，為什麼會被退回或要求補件，都是從媒體上看到林部長的談話才知道，目前還沒收到相關公文，無法評論。林佳龍指山手線計畫被國發會「退回」，國發會澄清是「補件」，盧秀燕也強調，須等收到正式公文後再跟大家報告；至於有媒體指山手線交鋒是政治舉動，盧秀燕則說︰「我們不評論！」

林：是退回修正 經費分攤有變要重提

林佳龍表示，山手線是經過交通部四次審查會議嚴格審查後報行政院，行政院程序都會綜整各部會意見，十八日說「退回」是指綜整意見退回修正，若中央、地方經費分攤有重大改變，地方政府就要重新提出報告送交通部審議，程序就會回到過去；沒有重大變動的話，就在行政院層次繼續處理，在原來的基礎上繼續往前走，這是國家重大建設很常見到的行政程序。

報政院聽各部會意見 林：不代表不支持

對於市長任內的案子被要求補件，且時間點在選後，外界質疑是「卡盧」，林佳龍表示，山手線對台中城鄉均衡發展非常重要，且已推動十幾年，從前市長胡志強到他，然後納入前瞻基礎建設提案，是持續進行中的案子。行政程序就是一關一關地走，目前報院的案子，專家也許有不同的意見，但它是經過四次審查，已有共識才會報院；報院後要聽各部會意見，這也是一般正常行政程序，不代表該案行政院不支持。

媒體特別詢問林佳龍，山手線審查是不是有選前、選後標準不一的情況，林佳龍強調，其實都一樣，標準就是因為都一樣，有變動像是重新改變分攤預算，就要重新提報告，回到交通部審查。

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