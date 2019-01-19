〈北部〉《竹縣》竹東之心中興河道空間再造計畫修正 拚步行小鎮

2019-01-19

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣竹東之心中興河道水岸生活空間再造工程計畫，原將大拆沿岸約兩公里違建戶，造成人心惶惶。縣府急轉彎，決定新增亮點，發展成有故事情境的步行小鎮，未來與此有連貫性的違建才將拆除，降低衝擊。

要拆兩公里長老違建 衝擊過大

縣府原要大刀闊斧整頓中興河道從仁愛市場到大同國小段、兩岸近兩公里長的違建，中央力挺，並列入前瞻基礎建設計畫的「城鎮之心工程計畫」項下，視為旗艦型大案，準備核定三億元補助，搭配包含拆除費用在內的三點七五億地方自籌款，重塑中興河道的風貌。

連結古巷弄、景點 說竹東故事

但縣府考量財政狀況，加上當地違建戶歷史已久，衝擊面過大， 決定修正計畫，擴大到中興河道周邊鄰近的老街或竹東第一條商業街區～古巷弄等地，甚至把鄰近學區、新街區等也納入。

縣府表示，希望透過步道與具有歷史、人文故事的老建築、特色景點等，用說故事的方式跟中興河道串連起竹東市街的起落、常民生活特色，推動竹東朝一個步行的小鎮方向發展，讓遊客用走路去感受竹東的故事。

牛欄河岸列管地 爭年底前解編

此外，新竹縣關西鎮牛欄河被列管做為石門水庫分洪道，全鎮因此被劃分為二，形成東西兩側發展不同步。公所所在的老街區起步雖早但缺公共設施，現在增設，卻土地不足。

關西鎮長劉德樑表示，數十年來牛欄河兩側卅四公頃多土地被綁架，箝制地方發展。他將爭取年底前完成解編，接著要在牛欄河兩岸進行區段徵收，讓關西鎮東、西兩側的發展慢慢融合、連成一氣，有所突破。

但為了保護牛欄河水質，持續抵制上游工業廢水流入，兩岸的生活污水也將做適當截流。計劃配合區段徵收，新建污水回收處理廠，解決動輒有魚群暴斃的陳年老問題。

縣定古蹟東安橋西岸、上下游約上萬坪的空地，分別闢為大客車和自小客車的停車場，解決市區難停車的現象。他正跟地主洽談合作方式，希望農曆年前就有機會啟用。

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