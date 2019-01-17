〈南部〉拚立委補選 郭國文邀民進黨主席抬轎

2019-01-17

〔記者萬于甄、邱灝唐／台南報導〕台南市第二選區立委補選選情逐漸白熱化，民進黨參選人郭國文昨北上拜會黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉，盼為選情抬轎，卓榮泰勉勵郭國文「徵召是責任的開始，務必要完成任務」，民進黨有不能輸的壓力。

前議員郭秀珠之女陳筱諭質疑民進黨初選不公而退黨參選，陳認為民調不公正，黨企圖打壓年輕人參政，強調就算勝選機率微乎其微，仍要參選讓社會看見年輕人的信心。民進黨台南市黨部昨日抨擊，陳身為年輕政治工作者，卻出現說謊、輸不起的墮落政客特質，令人惋惜。

郭國文昨日在臉書粉絲專頁開直播，提到台南立委補選從徵召就相當激烈，如今演變成「三腳督」，面對國民黨市議員謝龍介及無黨籍陳筱諭的來襲，加上外界指民進黨徵召如同黑箱作業，要不到民調數字，不但令人困擾，也破壞選民對民進黨的信任度。

卓榮泰強調，提名與徵召民調作業辦法不同，任何人來要數據，黨中央都不會公布，要不到資料確實是誤會，也沒有所謂的黑箱作業，尤其徵召過程有許多人盯著看，而徵召制度辦法從以往到現在都是一樣。

卓榮泰說，九合一大選後，民進黨的形體還在，但要有「被打掉重練」的認知，民進黨需要改變，而新的民進黨逐漸誕生，未來會貼近基層、年輕人的聲音，三一六立委補選更希望台南鄉親站出來投票。

國民黨中常會昨確定徵召謝龍介參選南市第二選區立委補選，郭國文表示，國民黨顯然要延續「韓流」模式，若謝龍介參選，呼籲他認真參選到底，不要打假球，參選就別再搞合謀，具體提出對台南未來發展的政見，坦坦蕩蕩來場君子對決。

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