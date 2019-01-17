〈南部〉台南梅嶺拓路人車分流 春節單向交管

2019-01-17

〔記者吳俊鋒／楠西報導〕楠西區的梅嶺是闔家出遊熱門景點，因假日觀光客湧入，當地海拔較高處的路段狹窄，時常人車爭道，險象環生，市府斥資逾四百九十五萬元拓寬，並新規劃分流設計，為安全加分；農曆春節期間將實施上、下山的單向交通管制。

南188線二層坪至伍龍殿段

楠西區長李燿州表示，執行拓寬計畫且增設人車分流規劃的路段，位於梅嶺南一八八線二層坪以上，直至伍龍殿之間，將近六百公尺，已初步完工。

李燿州說，當地原本寬度不到五公尺，在西拉雅國家風景區管理處支持下，施工拓建一米以上，有效強化通行安全，路面並採人車分流設計。

公所在約三分之一的路面以明顯的綠色標記劃設行人優先區，專供徒步上、下山的民眾使用，不必再與車輛爭道，可安心踏青、健行，遊賞梅嶺。

李燿州指出，往年春節、梅花、螢火蟲的季節以及特定活動期間等，當地都湧入大批遊客，而過了二層坪後，小型車輛仍可繼續往上，直到伍龍殿。只是該路段狹隘，人車爭道情況嚴重，民眾頗多怨言。

李燿州說，公所反映基層心聲後，工務局核撥經費執行路段拓寬，還有行人徒步區的劃設，初步規劃春節期間將進行單向管制，由二層坪上，從伍龍殿附近的環山道路出，接南一九二線的大湖桶，分散車流，避免回堵。

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