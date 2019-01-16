〈中部〉《台中》北區肉品市場傳遷大安 議員跳腳

2019-01-16

〔記者歐素美／台中報導〕市長盧秀燕上任後宣布，位於北區的台中市肉品市場將不會遷移到烏日區，肉品市場何去何從成燙手山芋。最近傳言市府有意將肉品市場遷到大安區，引發地方民代跳腳，民進黨市議員吳敏濟及施志昌皆表示，堅決反對到底；大安區農會總幹事蔡建宗則說，農會很樂意協助解決屠宰等問題。但大安肉品市場為農會獨資經營，雙方合作面臨制度不同及擴建等問題。

前市長規劃烏日 盧否決

前市長林佳龍任內規劃將北區的肉品市場遷建至烏日區，盧秀燕市長上台後，宣布肉品市場將不會遷建烏日，但選舉時又承諾台中市肉品市場將會遷離北區，使得肉品市場遷移成為市府的燙手山芋，最近傳聞市府有意將肉品市場遷到人口稀少的大安區，引發在地的藍綠議員跳腳。

大安區民陳塗全說，大安肉品市場目前污染防治工作做得不錯，如果環保做得好，並不反對台中市肉品市場遷至大安；居民陳雨柔則表示，屠宰殺生不好，且易有血水污染等問題，表示反對。

議員批「嫌惡設施」 抵制

吳敏濟表示，目前尚未得知肉品市場將遷建大安區的消息，因肉品市場有豬隻運輸及屠宰等問題，污染難以避免，若市府一意孤行，將堅決反對到底；施志昌則說，市區居民享有便捷的交通等福利，大安區地處偏遠，交通不便，若市府再將「嫌惡設施」遷至大安，莫非是將大安區民當成二等或三等公民？將反對到底。

由於目前大安區有大安區農會自營的大安肉品市場，大安區農會總幹事蔡建宗說，大安肉品市場佔地三公頃，尚有擴建空間，每日最高豬隻處理量為兩千頭，目前僅處理約一千兩百頭左右，農會很樂意協助解決台中市的肉品屠宰等問題，但大安肉品市場是農會獨資，農會必須保有自主權，與台中市肉品市場的公司制不同。

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