〈中部〉麥寮港改制二階連署 雲林縣府拚40萬份

2019-01-16

〔記者林國賢／雲林報導〕爭取麥寮港改制工商綜合港，雲林縣府啟動第二階段公投連署；縣長張麗善表示第二階段安全連署份數需四十萬，盼民眾全力支持，推動台灣港口經濟再起。

張麗善表示，新加坡、香港、上海，甚至是高雄都是因為開港帶來蓬勃與商機，她擔任立委期間持續倡議與推動修改「產業創新條例」，讓雲林麥寮港改制成國際商港，但受限於法令等諸多問題，遲遲無法實現。

張麗善說，麥寮港擁有全台最深港口及台灣西半部廣大腹地，改制後可以帶動全台經濟發展，除港埤旅運業外，還能磁吸各類產業進駐，實現讓台灣走出去、世界走進來的目標，希望雲林鄉親、全國民眾一起參與連署。

張麗善指出，麥寮港改制公投連署已於去年八月通過第一階段連署，第二階連署於二月十二日截止，連署門檻需廿八萬份，但還需中選會篩選，因此，她希望連署份數能夠達到四十萬份安全門檻。

張麗善強調，麥寮港尚有十席公共碼頭未興設，未來配合台西工業區等離島工業區闢建就可興建，帶動雲林發展。

產業界︰節省運輸成本 樂見轉型

雲林縣工業會理事長鍾武宗表示，麥寮港若能成功改制，將可降低貨物的運輸成本及增設保稅倉庫的契機，對於商業發展有相當的利多；雲林科技工業區廠商協進會理事長蘇振毅說，對企業來說，時間就是金錢，產品若能直接從雲林輸出，對於貨櫃運輸或產品保鮮都能符合最大的時間與運送效益，企業界相當樂見麥寮港的轉型。

麥寮鄉長蔡長昆表示，地方也期盼麥寮港能順利改制成為工商綜合港，成為雲林縣港口門戶，帶動地方發展；台塑企業表示麥寮港管理單位是工業局，對公投連署沒有評論。

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