〈北部〉隱瞞會議資訊？ 宜蘭縣府：改電腦顯示

2019-01-15

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府每日會議均公開於府內一樓大廳布告欄，但從去年十二月底迄今，有民眾發現「會議訊息怎麼不見了？」質疑是新縣政團隊上任後，刻意隱瞞各項會議訊息；對此，縣府秘書處解釋，配合府內資訊化，紙本會議訊息改為電腦顯示，但考量洽公民眾需求，近期會將紙本資料掛回。

縣政府各局處每日召開各種大小會議，縣府為強調資訊公開、透明，舉凡農舍、農業設施審查會、勞資協調會議、道安會議等，府內各間會議室的會議主題，都會縣府一樓入口公佈欄公告，讓洽公民眾一目了然，政策行之有年。

但近期有民眾發現從林姿妙上任後，布告欄便未再張貼紙本會議訊息，必須到為民服務中心洽詢，才知道當天有開什麼會，以及會議地點與時間。

民眾說，過去一進縣府，各會議室所開的會，公佈欄全都有，現在哪邊開會、開什麼會都不知道，質疑縣府拋棄過去公開、透明政策，刻意隱瞞各項會議內容。

考量民眾需求 近期改回紙本

縣府秘書處解釋，配合縣府資訊化等政策，才未張貼紙本訊息，會議資料存放於門口處的巨型平板，民眾點選樓層會議室，就能找到會議主題，並無隱瞞訊息。但因平板電腦反應「遲鈍」，實際點選會議內容，轉換頁面就要耗費數秒，甚至還會突然「當機」；民眾質疑，每天會議訊息僅需幾張白紙，沒必要為了資訊化大費周章，反而花更多時間詢問，造成困擾。秘書處表示，考量洽公需求，近期會重新張貼紙本公告，方便使用。

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