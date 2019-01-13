〈南部〉屏市舊酒廠用地招商 縣府盼開發商城

2019-01-13

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市舊酒廠用地招商開發案，將為改善民族夜市亂象及推動前站都市更新帶來契機。

將建停車場 吸引廠商投資

屏縣府交通旅遊處長黃國維表示，舊酒廠預計開發的用地有兩處，縣府決定先蓋一座現代化立體停車場，增加廠商投資意願，希望能促成大型觀光商城的開發，為夜市商家及民眾提供優質餐飲環境。

屏東縣政府計劃將舊酒廠超過一萬平方公尺（三○二五坪）用地採BOT方式開發，因去年廠商投資意願不高，縣府將動用前瞻計劃經費興建立體停車場，審計室督考縣府前瞻計劃經費執行進度時，認為該黃金地段只做為停車用途過於可惜，建議多元利用。

舊酒廠旁邊是民族夜市，過去縣府與屏東市公所均有意改善老舊夜市用餐環境，還路於民，因缺乏配套措施，加上攤販配合意願不高而作罷，不少市民建議利用舊酒廠招商開發機會，一併解決夜市問題，還能帶動前站都市景觀的更新。

公所樂見 攤商希望租金合理

屏東市長林恊松樂見市區有個停車方便、乾淨舒適的現代化觀光夜市或商城，市公所一定會全力配合。

屏東市攤販協會會長陳基富 ，如果民族夜市旁有更好的營業場所，相信攤販們都樂觀其成，但租金一定要合理，否則成本增加，將影響攤販進駐意願。

攤販並建議攤位區要在一樓

民族夜市攤販有的持保留態度，有人擔心生意會受影響，也有人樂觀看待，並建議若要興建觀光夜市，攤位區一定要規劃在一樓。

縣府秘書長邱黃肇崇表示，民族夜市旁還有一個沒落的露店市場，可活化再利用，各界對舊酒廠招商開發案的建議，縣府一定會審慎評估。

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