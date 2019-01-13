〈台北都會〉改善淡水交通 侯寄望3建設

2019-01-13

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜昨天視察淡海輕軌綠山線試營運的情形，並聽取淡北道路、淡江大橋興建案推動進度簡報，他指出，台二線在上下班及例假日經常壅塞，是淡水聯外交通的瓶頸，這要靠淡海輕軌、淡江大橋及淡北道路三項重要交通工程來解決，市府會加速推動，解決淡水往返台北地區的交通問題。

輕軌藍海線 可望明年中通車

侯友宜試乘淡海輕軌捷運，在紅樹林站參觀站體設施，市府捷運工程局長李政安表示，淡海輕軌綠山線從去年十二月廿四日試營運迄今，平均每天有兩萬多人次搭乘，對於民眾反映的問題，包括開放式的站體在斜風細雨時會讓乘客淋到雨、開門時間太短、班距太長等，都已研議改善中。李政安說，輕軌藍海線的工程符合進度，目前已完成七成，預計今年底完工，明年中可望通車。

侯友宜也聽取工務局簡報淡北道路工程進度，淡北道路全長約五．四五公里，從淡水區中正東路與淡金路交叉口到台北市關渡立德路口止，沿著捷運淡水線的外側通行，先前受到環保人士質疑工程對河岸景觀和自然生態造成衝擊，台北市政府也擔心對關渡的交通帶來影響，以致工程進度緩慢。

設生物廊道 降低淡北道路衝擊

工務局長朱惕之指出，為了降低對生態、環境的衝擊，僅有兩處路段採立體化結構，其餘都是平面雙向四線道，並成立生態監督小組確實執行生態保護措施，在橋下設置保護動物的生物廊道、隔音牆等，減少影響河岸景觀風貌，維持生物的多樣性。

工務局表示，淡北道路計畫已在去年十二月通過環保署第二階段環評專案小組第二次初審，近期將提送環評大會審查。

淡江大橋 預定2024年通車

另外，淡江大橋主橋段工程歷經七次流標、追加預算、放寬工期後，總算在去年十一月決標，總金額高達一二五億餘元，預定二○二四年底完工通車，預期工程效益可紓解淡水經關渡大橋通往八里及台六十四線的車流。

侯友宜表示，淡海輕軌除了通勤通學，還兼具觀光旅遊的價值，每一處車站都有幾米等公共藝術，可以欣賞觀音山、淡水河美景，多數民眾的試乘經驗都給予不錯的評價，但仍有一些小缺失需要改善，未來有三站銜接藍海線，從海洋科技大學站、沙崙站到漁人碼頭，希望在今年底完工。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/