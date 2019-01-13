〈北部〉花蓮日出香榭大道 最快春節後動工

2019-01-13

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣政府規劃在花蓮市自由街打造「日出香榭大道」，去年十一月十五日獲交通部觀光局第二次細部設計審查會修正通過後，土木工程二次招標均流標，昨天第三度公告招標，終於有一家廠商投標。縣府建設處表示，十六日將採最有利標方式辦理評選，若順利最快春節後就能動工。

石材鋪面修正 省下1.4億

花蓮縣政府在前縣長傅崐萁任內，規劃近七億元經費打造「日出香榭大道」，行政院核定總經費近二點七億元，其中另由縣府自籌、預計使用三點二億元的中國進口鋪面石材，被中央提過多次修正意見，第一期一點八億元已於去年四月完成招標，前代理縣長蔡碧仲上任後，依中央修正意見修正計畫通過，石材鋪面毋須再招標，節省下一點四億元。

日出香榭大道景觀工程在去年十一月十五日獲觀光局第二次細部設計審查會修正後通過，土木工程原訂去年十二月廿五日辦理招標但流標，一月三日再度開標仍流標，直至十一日進行第三次開標，終於有一家廠商投標。

兩邊車道 改鋪瀝青混凝土

計畫內容修正後的香榭大道，兩邊車道改鋪瀝青混凝土，取消原一點四億元的石材費用，土木工程更減少六千多萬元，並加入運用地震受損石材妝點，約可去化兩千噸受損物，與地方重要事件及情感連結。

縣府建設處長鄧子榆表示，十六日將採最有利標方式辦理評選，若廠商提供的服務建議書及履約能力分數及格，廠商即得標，得標廠商需再提出施工計畫書、交通維持計畫書才會審核同意，若同意將預計最快春節後動工，已發函中央爭取保留補助款。

東起南濱路至民國路的日出香榭大道，全長約一點三公里，工期估計六百六十六天，原先計畫採「分期施工」，後來更改為「全面施工」，包括石材舖面、地震受損石材拼貼石椅外側、綠帶廊道設計、路樹植栽、排水系統及打造三角公園空間意象等工程。

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