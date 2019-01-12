〈南部〉賴清德的下一步 台南政壇：不會沉寂太久

2019-01-12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前行政院長賴清德政治之路的下一步引發關注，台南政壇大多認為他「不會沉寂太久」，在二○二○總統、立委大選不會缺席，除了為黨籍立委抬轎，爭取不分區立委，甚至受總統蔡英文借重出任國安會重要職務等，都是外界猜測選項。

市長：台南永遠是他的支柱

市長黃偉哲說，歡迎賴院長回到台南，誠如賴院長說過，新北是他第一個故鄉，台南是他第二個故鄉，「現在看起來，第二個故鄉要比第一個故鄉要暖一點」。

黃偉哲表示，期待賴院長卸下重擔後能回到台南，當然「蹲下是為了躍起，沉潛是為了再出發」，希望他在經過一段時間沉潛後，能有更好的一個出發點，台南永遠是他最重要的支柱。

立委：賴院長不會讓我們久等

立委王定宇說，有才華的人，不會坐冷板凳太久，賴清德很有政治倫理，除非蔡英文總統不再競選連任，否則他不可能去挑戰小英、直攻總統大位，接下來的政治之路，外界很快就會知道。

立委陳亭妃表示，賴清德院長說，「我們在此相遇也在此分手，有緣的話，我們會在壯大台灣的路上再度相逢，天佑台灣、天佑台灣人民」，所以，相信賴院長在為台灣努力打拚的這條路上，「不會讓我們等很久」。

也有綠營人士說，賴清德最後引用金庸小說《神鵰俠侶》的一段話：「今番良晤，豪興不淺，他日江湖相逢，再當杯酒言歡。咱們就此別過。」感謝社會對他的支持，期許「有緣的話，我們會在壯大台灣的路上再度相逢」。重點就是「保留元氣」、「豪興不淺」，對未來後會有期留下伏筆。

賴在政壇上仍扮演重要角色

台南政壇也推測，賴從政經歷豐富，在總統、立委大選這一局，將扮演重要角色，不僅要為民進黨籍立委輔選抬轎，更可能是「坐在轎子上的人」，接下不分區立委席次被擁為共主，成為下一屆立法院長人選，甚至受蔡英文總統之任接國安會重要職務，穩住「台灣優先 」。也有人預測，賴清德將以發表新書模式，展開全台走透透。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/