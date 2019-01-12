〈台北都會〉《要老虎糞 索鳥羽毛》 民眾信偏方 北市動物園不提供

2019-01-12

〔記者周彥妤／台北報導〕坊間充斥許多野生動物相關偏方，台北市立動物園遊客服務中心及電郵信箱，時常碰到民眾千奇百怪的服務訴求，例如曾有民眾致電盼提供「老虎糞便」，用來摻雜在酒中，好替酗酒的家人戒除酒癮，或是欲索取鳥類羽毛、猛獸牙齒等，盼順利求子。

想戒酒癮或求子 園方指不科學

但動物園表示，偏方、謠言多半缺乏科學實證，依法規定，園方不僅不能提供民眾索取各項野生動物的產製品，碰上類似請託個案，除向民眾說明使用偏方或民俗療法等行為，不但未必有效，反倒可能散播傳染病源，或感染人畜共通疾病，若涉及保育類動物，還會觸犯野生動物保育法。

動物園提到，曾有民眾來電表示家人常酗酒，試過很多方式仍戒不掉，聽鄰居說只要將老虎大便摻在酒裡，再讓酗酒的人喝下，便能徹底戒除；此外，也有結婚多年的不孕夫妻，求醫無解後，在親友過度關注的壓力下，不得已只好求助神佛，命理師指示要將鳥類羽毛、猛獸牙齒及數種靈長類動物的毛皮，蒐集放入紅包袋，置於寢室內或床底下，三個月左右就能自然懷孕。

驅逐流浪貓狗 民眾索糞便尿液

園方的電郵服務信箱也曾收到民眾來信稱，為驅逐住家附近的流浪貓狗，決定採行「生物防治」，盼動物園能提供各種凶猛動物的糞便、尿液，好放在住宅周邊，深信流浪貓狗在嗅聞到猛獸氣味後，就會畏懼而不敢靠近。

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