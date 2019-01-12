〈中部〉《台中》立委第7選區調整 東湖里、西湖里重回大里

2019-01-12

〔記者黃鐘山／台中報導〕中選會昨日發布下屆立委選區變更公告，台中市第二選區中的大里區東湖、西湖里回歸第七選區，恢復行政區的完整性，其餘六個選區不變。七選區綠營立委何欣純說，東、西湖「回來團圓」，讓選區範圍單純化；藍營市議員林碧秀也表示，當初就反對把東、西湖里割出去，民眾也分不清楚為何要「獨立」於大里之外，如今回歸是樂觀其成。

第7屆將兩里給第2選區

台中市下屆立委選區如下：第一選區大甲、大安、外埔、清水、梧棲區，第二選區沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰區，第三選區后里、神岡、大雅、潭子區，第四選區西屯、南屯區，第五選區北屯、北區，第六選區西區、中區、東區、南區，第七選區大里、太平區，第八選區豐原、石岡、新社、東勢、和平區。

大里與太平是過去台中縣人口最多的行政區，人口成長比率高，第七屆立委選區劃分時，大里、太平合併為一個選區；沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰合併為一選區，但人口數還是不足，遂再劃入大里的東湖、西湖里。

中選會昨日發布下屆立委選區變更公告，因選區形狀特殊，被批評是台版「傑利蠑螈（一種長得像蜥蜴的兩棲動物）」的台中市第二選區，這次調整大里區東湖、西湖里回歸第七選區，第二、七選區各自行政區完整，其他六個選區範圍不變。

何欣純表示，以前將東湖、西湖里劃至海線選區，不但破壞行政區的完整性，更造成地方民眾認知混亂，明明住在大里區，卻要找海線選區立委服務，十分不便，經她在行政院及立法院協調會議力爭，終讓東、西湖兩里「回來團圓」。

她又說，大里及太平區是共同生活圈，這些年來在此積極爭取設置中軟園區、台七十四線增設上下匝道（草湖地區）、完成中興路雨水下水道等多項建設，大峰路防災公園也將在今年動工，將持續努力為這個大家庭打造宜居好所在。

藍營市議員林碧秀表示，當初就反對把東、西湖里割出去，因為真的很怪，民眾也分不清楚為何要「獨立」於大里之外，如今能夠回歸是樂觀其成。但此地一向是民進黨的優勢區，有意參選立委的國民黨同志應多加耕耘，拉高支持度。

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