〈台北都會〉2019台北光之饗宴 年初一耀眼登場

2019-01-11

〔記者楊心慧／台北報導〕慶祝廿週年慶，全聯福利中心與台北市政府合作，首度引進在日本、歐美地區作為慶典、跨年活動展出的「Luminarie光雕裝置藝術展」，並命名「二○一九台北光之饗宴」，預計今年大年初 一至元宵節共十五天，在北市府前市民廣場與仁愛路四段區域展出。

23萬餘LED燈 打造311米光廊

全聯砸下超過四千萬元，打造「二○一九台北光之饗宴」，利用廿三萬三九九○顆LED燈泡，建構出長達三一一公尺、高廿公尺的光廊。

全聯表示，二○一八年是全聯廿週年，希望以「二○一九台北光之饗宴」，作為「全聯廿週年慶」給台灣民眾的最後獻禮，希望為台灣新的一年帶來新希望，歡迎免費參觀。

產業發展局長林崇傑表示，今年台北市政府規劃過年系列活動，「年貨大街」首先開跑，「二○一九台北光之饗宴」大年初一登場，接著是二月十六日「台北燈節」，希望一連串的活動為台北帶來更多觀光效益，歡迎大家到台北過年。

設計師丹尼爾．蒙特韋德（Daniel Monteverde）表示，本次光雕展特別為台灣設計，事前做了很多研究與功課，最大挑戰是在規劃上須考量交通問題，所幸最後成功完成規劃、設計。

「二○一九台北光之饗宴」將於二月五日晚上六點舉行點燈儀式，展示時間為大年初一至元宵節，平日十九時至廿二時、假日十八時卅分至廿二時，現場也會與公益團體合作舉辦公益市集。

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