〈南部〉節慶疏運 台鐵南迴線夜間列車回復

2019-01-10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州站到台東站的夜間列車自二○一七年中旬開始停駛，以利電氣化工程夜間施工，改採公路替運旅客，為因應元旦、春節及台灣燈會期間人潮疏運，夜間列車已回復正常行駛，將持續至三月三日，燈會期間還會加開班次，公路替運則暫停。

持續至3月3日 公路替運暫停

為配合南迴線電氣化工程，台鐵南迴線週一至四及週日夜間七點後的列車停駛，以公路客運代替於火車接送旅客，票價雖便宜，但須於潮州站轉車，便利性不足，因此縣內通勤族轉換公路替運的比例不高。

南迴線夜間列車遇連假皆恢復正常班次，今年則將延到三月三日，燈會期間最多一天還會增開十七列次。

燈會2月19日登場 期間加開班次

縣府交通旅遊處表示，屏東燈會於二月十九日登場，三月三日閉幕，主燈區位於東港大鵬灣，預估吸引七百萬人潮，鐵路運輸極為重要，林邊火車站距離大鵬灣很近，將是最重要鐵路轉運站之一。

縣府表示，從二月十五日開始，新左營站至潮州站區間，共加開南下列車一班次、北上列車五班次共六班次；潮州站至林邊站區間則於假日期間加開十班次往返，林邊站於假日並增停一班達新左營站的列車。

南迴線夜間列車配合台灣燈會恢復行駛，是否會導致南迴電氣化工程受到延宕，引發關注，交通部鐵道局認為，影響不大，希望能趕在二○二○年完工。

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