〈南部〉台東／《蛋商調漲》產地1斤40 蛋價創8年新高

2019-01-09

〔記者黃明堂／台東報導〕台東傳統市場、早餐店，以及蛋需求量高的小吃店，最近陸續接獲蛋商通知調高蛋價，因為全國蛋商調漲雞蛋每斤三元，目前產地價一斤四十元，已創八年來新高。

蛋雞折損 養雞協會：再漲也沒有雞蛋

台東永泰牧場老闆卓基文說，這次調整是蛋商公會的決定，希望利用高價降低消費意願，站在養雞協會的立場，是不贊成漲價，因為再漲也沒有雞蛋。

卓基文表示，此波蛋價高漲，主因是去年三、四月間台灣的蛋雞主力雞種感染馬力克病毒，導致約四百萬隻蛋雞死亡，接著夏天太熱，雞生不出蛋，八月又逢西部八二三水災，淹死不少雞。現在大部分養雞場的蛋雞都是「老母雞」，兩三天才下一顆蛋。

傳統市場估新蛋進場會漲到50元左右

從去年年中開始，蛋價居高不下，與去年初曾跌到每斤廿元相較，現在四十元已經是翻倍了。台東傳統市場昨天的傳統白蛋每斤價格維持上星期的四十五元，卓基文預估再幾天新的蛋進場後，市場就會調漲到五十元左右。

一位早餐店業者說，蛋價居高不下，一箱廿斤的蛋由原來八百元漲到八百六十元，增加的成本，只能自行吸收。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/