〈中部〉台澎海纜動工 口湖人反對

2019-01-06

〔記者黃淑莉／雲林報導〕串連台灣本島與澎湖間電力的「台澎海纜工程」，只剩雲林口湖段一．四公里最後一哩路，台電原訂昨天動工，不過數十名村民到施工地點抗爭，經口湖鎮代會主席蘇慶璋等人與台電人員協調，暫緩動工，將在七日召開說明會。

經過市區1.4公里 民憂電磁波

台電輸變電中區施工處第三分隊長黃政龍指出，台澎海纜為串連台灣本島與澎湖間的電力，讓澎湖冬季充裕風力發電可挹注台灣整體供電，台灣本島也可視需求供應澎湖電力，其中，台灣陸上地下電纜長度約八．八公里，目前僅剩口湖鄉中正路、文明路部分路段，總長約一．四公里，工期約五個月。

口湖反台澎海纜自救會成員紀武昌表示，去年台電董事長楊偉甫允諾會召開地方說明會，村民等不到說明會卻先收到要動工的消息，相當錯愕，而台澎海纜地下電纜為什麼捨近求遠繞到口湖市區，電磁波是否對人體影響，這些疑慮都應該要說清楚。

有抗議村民指出，聽到高壓電纜要從住家門口經過，擔心到無法睡覺。

蘇慶璋說，地下高壓電纜埋設的中正路、文明路有上百筆私有土地，過半地主不同意，台電應先取得地主的同意及解除村民的疑慮再動工，避免引起無謂的抗爭。

台電暫緩動工 明天開說明會

抗爭村民、台電工程單位昨在工地現場僵持許久，後來由自救會代表、蘇慶璋及口湖鄉公所機要祕書蔡春常與台電人員協調後，昨天暫緩動工，七日早上十點在海天宮召開說明會。

黃政龍強調，地下電纜埋設是依公路法規範的一．二米加深為一．五米，可確保運轉安全無虞，也讓鄉親可以放心。

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