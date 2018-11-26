〈北部〉桃園花彩節 7大展區美的接力

2018-11-26

〔記者李容萍／大溪報導〕選戰激情已結束，民眾可以轉換心情賞花去！桃園花彩節的七大展區以「漫步桃園．花樣文采」為基調和愛情為主軸，昨起由大溪場打頭陣至十二月二日，主題為「相思在大溪—溪手來ㄑ桃」為主題揭開序幕！

大溪區長黃睿松表示，大溪場包含月眉休閒農業區（主展區）及康莊休閒農業區（副展區），以白色、紅色、黃色的大波斯菊，以及向日葵、百日草等花卉，設計出「溪遊花彩、象思在大溪、彩色花田、圓弧彩虹、圓舞曲、鋼琴的思念之音、MISS DAXI」等大型愛心、大象、彩虹、樂符，搭配不同的裝置藝術。

主展區鄰近李騰芳古厝，場內亮點之一是以台灣文學作家林鍾隆作品《懷念的花朵》為發想，以魔幻和童話為創作主軸，創作一株高達三米的心型花苞樹裝置藝術「花咕朵兒」與卅支大小不等的多彩花朵，遊客走進心形花海，猶如進入多彩夢幻的童話世界。

花田中搭有觀景高台，邀社區民眾彩繪高台，主辦單位歡迎空拍愛好者大展身手，從空中捕捉花田中最美的圖騰。系列活動還有夜遊博物館、月眉花區探訪及農村食農教育小旅行，十二月二日另有「花田尋寶趣」、「猜猜我的心，默契大考驗」、「浪漫花海，把愛說出來」、「手做花環DIY」、「手做風車DIY」、「彩繪風車DIY」等活動。

另六處展區，龍潭場（金龍路三五○之一號旁）、平鎮場（廟前路與龍祥路周邊）、楊梅場（上湖派出所對面、楊湖路三段花田）、蘆竹場（山外路外社橋）四展區均在十二月一日至九日登場；中壢場（芝芭里文興路與東芝路周邊）十二月八日至十六日登場，復興場（溪口台泰雅文化學院對面）為十二月十五日至廿三日。

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