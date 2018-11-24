〈北部〉市圖總館 估3年後完工

2018-11-24

〔記者謝武雄／桃園報導〕由桃園市府新建工程處辦理的「市立圖書館總館興建工程」，歷經四次招標，才於前日完成評選，工程預算達廿二億元，新工處表示，評選完成後將儘快與廠商進行後續議價、決標等程序，待雙方簽約後即可動工，預估要到二○二一年底才能完工，屆時總圖書館的綠建築將成為藝文特區地標。

市立圖書館總館興建工程招標案可說是一波三折，從今年八月卅一日起連續三次上網招標，卻都因為無廠商投標而流標，新工處於十一月十五日進行第四次上網招標，廿日開標總算有團隊投標，廿二日進行評選選出得標團隊，後續將進行議價、簽約等程序。

工程將興建「電影院棟」及「圖書館棟」兩棟大樓，「圖書館棟」為八樓建築，除圖書館的各項設施外，還規劃文創市集、咖啡館、雲端書屋，屋頂為開放式庭園；「電影院棟」一樓為入口、主題餐廳等，二至五樓共設八個影廳，地下一、二樓為停車場，可提供四○一輛汽車、四一○輛機車停放。

市立圖書館總館由郭自強建築師事務所和日本的「株式會社梓設計國際團隊」共同設計，以「生命樹」為概念主軸，包含「知識螺旋」、「圓錐狀環保節能通風採光井」、「綠色螺旋」、「環保外皮」及「書架耐震壁」等五大元素，打造環保節能、具良好通風及自然採光特色的桃園文化新地標，並榮獲二○一八年國家卓越建設「最佳規劃設計類」最高榮譽「卓越獎」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/