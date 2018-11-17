〈北部〉《宜蘭》地熱公園20日試營運 免停車費

2018-11-17

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣人氣景點清水地熱公園，三月一日起封閉施工，封園八個多月後，將在下週二重新開園試營運，本月三十日前均免收停車費。

宜蘭縣政府經營管理的清水地熱公園，占地二‧五公頃，地熱溫泉屬於鹼性泉，泉源由地下冒出，伴隨裊裊白煙；園區有四座煮食池、兩座泡腳池、一條三十公尺長泡腳野溪，縣府投入三千萬元施作第三期改善工程，目前已完工並開始驗收。

代理縣長陳金德、議長陳文昌、三星鄉代會主席陳文新等人，昨勘查清水地熱公園。陳文昌建議在園區設置假日農夫市集，展售地方農特產品，將附近的野溪地熱露頭一併納入管理。

煮食池原本水溫攝氏八十五度，現在調高到九十五度，泡腳池、泡腳野溪維持四十度，新建的管理服務區，有賣店、服務台、盥洗室、哺乳室，園區同時植草種樹增加綠地面積。

預定下月8日正式營運

清水地熱公園收停車費、不收門票，共有兩百五十個小客車停車位；停車場客滿時，聯外道路入口處管制車輛進入，實施遊客總量管制。陳金德會勘後宣布，本月二十日起試營運，暫時不收停車費，同步啟動工程驗收，聽取遊客意見，針對缺失作改善，完成驗收之後，預定下個月八日正式營運。

清水地熱公園完成第三期工程後，第四期工程預計明年初動工，二○二○年四月完工，規劃男女裸湯區、入口景觀區、公共服務區，七千七百萬元工程經費已到位，工程基地位在園區北側，施工期間地熱公園照常開放。