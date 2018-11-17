〈北部〉竹科X啟動 林智堅︰創400億產值

2018-11-17

〔記者洪美秀／竹市報導〕因應產業轉型與新竹科學園區擴充廠房需求和中美貿易戰、台商回流趨勢，新竹市政府力推「竹科X計畫」，預計將公道五路蛻變為科技廊帶；科技部長陳良基、竹科管理局長王永壯、台灣中油董事長戴謙、農委會副主委李退之，昨天與新竹市長林智堅視察「竹科X」預定地，都表示會全力支持，也向台商及竹科廠商宣示可放手來投資了。

逾萬工作機會 成軟體延伸園區

林智堅說，「竹科X」計畫目標將創造四百億元產值、要為新竹市帶來超過一萬個工作機會，未來將以一個園區、兩個廊道、三支箭的方向，讓卅六公頃的「竹科X」計畫，成為科學園區的軟體延伸園區及人工智慧、物聯網、大數據及雲端科技的產業園區，期許中央、地方和產業共同打造下一世代的創新產業園區。

林智堅說，結合中油九公頃、台肥十九公頃及市府藝文特區八公頃共卅六公頃土地的「竹科X」產業園區，會依時程發佈實施，也會以公辦市地重劃方式，提供廠商所需投資環境。

林智堅表示，未來園區將有藝文特區，包括國際展演中心、兒童探索館與新竹文創館，並透過產業政策與台肥、中油、竹科管理局和中央合作，加上未來竹科X基地連結前瞻計畫中的新竹大車站與輕軌計畫，有便捷的交通，將成為台灣科技首都。

科技部長相挺 籲廠商放手投資

科技部長陳良基說，未來十年竹科的發展規劃目標是軟硬整合、智慧應用與以軟帶硬，但現在竹科面臨用地不足瓶頸，他肯定林智堅對竹科發展與用地的支持，科技部會全力支持竹科X計畫。台灣中油董事長戴謙說，中油對竹科X計畫會全力支持；科學園區同業公會秘書長張致遠也表示，竹科廠商都很期待此計畫。立委柯建銘表示，竹科的發展從一百億到現在的一兆，面臨用地飽和，竹科X計畫會是新竹市東區發展的最後一塊拼圖，更是竹科園區下個奇蹟。