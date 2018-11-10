〈北部〉國民黨新竹縣竹東鎮長候選人羅吉祥涉賄案 傳喚15里長、222鄰長

2018-11-10

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨籍新竹縣竹東鎮長候選人羅吉祥，被控涉嫌賄選，新竹地檢署日前聲請羈押，法院裁定以七十萬元交保。由於涉案人數多達三百五十人，其中包括十五名里長、兩百廿二名鄰長，新竹地檢署動用近廿名檢察官複訊，昨天凌晨才結束訊問。規模之大，近年罕見。

羅吉祥為現任新竹縣議員，轉戰竹東鎮長選舉，與國民黨前縣議員吳勝松競爭激烈。檢方掌握羅涉賄選的情資，在縣議會定期會一結束收網，拘提羅吉祥，並帶回二重里鍾姓里長等廿五人。

羅涉發3萬元給里長行賄

檢警調查，羅吉祥涉嫌以三萬元發給十五名里長，假藉發放文宣工資，對鄰長行賄，由里長發給鄰長一千到三千元不等，要求支持，檢警調七日、八日傳訊收賄的里長及鄰長、民眾達三百五十人。

據了解，已五名里長坦承收到三萬元，並交給鄰長一千元到三千元的文宣發送工資。有鄰長否認拿到錢，里長當場嗆說「我明明交給你三千元，你說沒有，這本子你有簽名」，對質畫面讓警調傻眼。

到案鄰長近８成坦承收錢

新竹地檢署表示，到案鄰長有兩百廿二人，近八成坦承收到一千元到三千元不等現金，檢方認為無羈押及強制處分必要，都已請回。

新竹地檢署查察賄選，其中以新竹縣查獲案件最多，新豐、湖口、北埔、峨眉、芎林被列為熱區，已掌握多條線索偵辦中。檢方呼籲民眾踴躍檢舉賄選拿獎金，免付費檢舉專線：0800-024-099。