〈北部〉苗栗觀光溫泉美食季 16日開跑

2018-11-10

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣泰安溫泉名聞遐邇，有「美人湯」稱號，苗栗縣政府文化觀光局於十六日至十八日及二十三日至二十五日連續兩週五至週日，在泰雅原住民文化產業園區舉辦苗栗觀光溫泉美食季活動，推出「泰安暖心手札」，指引遊客在泰安鄉吃喝玩樂，縣長徐耀昌邀請遊客到泰安鄉泡優質溫泉，體驗泰雅原住民風情。

苗栗縣泰安溫泉以碳酸氫鈉泉搭配山嵐繚繞的優美泡湯環境，經行政院交通部觀光局公布的全台全國十大好湯名列第六名殊榮。

泰雅原住民產業園區 設攤促銷

苗縣府文觀局昨天邀集餐廳及民宿業者等召開記者會為活動熱身，文觀局長林彥甫指出，此次活動以「湯遊泰安饗食樂」為主題，將在泰雅原住民文化產業園區，邀集縣內合法溫泉旅宿業者、美食小吃、原民團體及文創伴手禮展售會等到場設攤促銷，並安排十九場以上藝文表演活動，十七日更安排「丹麥國家體操隊」與縣內原住民舞蹈團進行藝術交流表演，期待擦出不同於以往的藝術火花。

推泰安暖心手札 集章點有好康

活動另推出限量版「泰安暖心手札」，包括泰安溫泉區業者、泰安縣內景點、交通路線圖、泡湯注意事項、文創商品認證資訊、合法旅宿業者、借問站、交通及集章集客資訊等，配合手札「集章集客」行銷活動，只要完成三個集章點，即可參加現場抽獎一次，獎品包括溫泉泡湯券、鐵道自行車體驗券等。

徐耀昌指出，溫泉美食季結合美食觀光、原民文化體驗及慢城旅遊等元素，邀請國內外旅客在入冬時節來感受熱呼呼的湯泉，讓消費者品嘗溫泉業者精心烹調的美食，體驗泰安鄉獨特的「旅湯文化」。