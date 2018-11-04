〈北部〉（宜蘭）促翻轉選風 時力6選將單車造勢

2018-11-04

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕時代力量宜蘭縣六位候選人，昨號召八十人聯合騎單車造勢，從頭城出發，行經宜蘭市、羅東鎮，最後抵達蘇澳，共騎了四十點八公里，訴求「從頭出發、乾淨選風」。時代力量宜蘭縣黨部指出，希望民眾票投時力來「翻轉選風」。

時代力量在宜蘭縣推出三位縣議員候選人，分別是頭城鎮的林瑞文、宜蘭市林正芳、羅東鎮歐志銘；並在宜蘭市第一選區推出市民代表候選人郭稟翰、第四選區市民代表候選人呂柏凱，以及蘇澳鎮聖愛里長候選人黃忠志等六人參選。

時代力量宜蘭縣黨部主委林郁容，偕同六位候選人與八十位支持者，昨日上午七點半在頭城鎮慶元宮祈福結束，隨即騎上單車從頭城騎到蘇澳，途中行經宜蘭市東嶽廟、宜蘭縣議會及羅東永和寺等地，共騎了四十點八公里，車程約八小時。

六位候選人抵達縣議會，並簽署「乾淨政治」承諾書，高喊「從頭出發」、「宜居城市」、「羅織未來」及「贏回驕傲」等口號；時力宜蘭縣黨部呼籲民眾支持，讓「清新有感」的風格，帶動地方政治的健全發展。

縣黨部指出，過去基層選舉，想要當選就必須靠人脈，甚至需要買票，時力候選人堅持不買票、不收紅包、不包工程，就是要用雙腳、雙手還有熱情，帶給基層希望，找回屬於宜蘭的驕傲。