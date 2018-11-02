〈台北都會〉大巨蛋都審無共識 柯任內全面復工無望

2018-11-02

〔記者楊心慧／台北報導〕大巨蛋於二○一五年五月被勒令停工至今，該案昨第四次送進台北市都市設計審議委員會審議，但歷經四小時討論，在容留人數與交通動線上仍無共識，須待遠雄補件後，再開都審會。不過，就算遠雄立刻補件，在兩週後才會再召開都審會，且仍須經環評、建照變更核准。換言之，台北市長柯文哲本屆任內，大巨蛋全面復工無望。

大巨蛋基地位於光復南路、忠孝東路與市民大道間，原規劃商場、影城、飯店、辦公大樓、旅館等附屬設施，但在二○一五年五月十四日遭台北市建管處稽查發現有七十九處主要結構未按圖施工，導致該案於該年五月廿日遭勒令停工，至今雙方仍訴訟中，加上都審、防火避難性能審查、環評及建築執照變更等相關程序也未完成，導致大巨蛋遲遲無法全面復工。

容留人數提高到7萬 都審委員反對

遠雄集團總經理湯佳峯昨親自出席會議，並提出大巨蛋防災容留人數，應由環評五萬九千八百三十三人，提高為七萬三千五百六十六人，但多數都審委員反對，認為容留人數提高，應重新做環差分析或環評，會議主席、都發局長林洲民也認為，先前都審已決議容留人數為五萬九千八百三十三人，不應再變更數字。

但遠雄不願再做環評，湯佳峯並表示，容留人數五萬九千八百三十三人是環評管制人數，不應該直接作為現場容留人數管制，應考量實際營運需求提高。

納入松菸、台北機廠 大客車動線卡關

至於大客車動線問題，遠雄主張採Ｌ型基地內處理大客車動線、或基地外配置上下客，但要將松菸、台北機廠等納入評估，委員王俊雄質疑，先前動線、容留人數都未納入松菸、台北機廠，現在動線卻將其納入，等於推翻先前決議，如此一來容留人數也須重新評估。

最後大會決議，遠雄應再補件，遠雄發言人楊舜欽表示，將儘快補件，但補件內容內部還需要時間討論。針對大巨蛋跑完環評、建照變更流程需要多少時間，都發局表示，前置作業繁複，無法回答確切時間，但待遠雄補件後，兩週後才能開都審會，接下來遠雄須拿到環評核定函，才能進行建照變更核准的步驟。