〈中部〉台中「康橋計畫」延伸上游 明年動工

2018-11-01

〔記者陳建志／大里報導〕流經大里、南區的旱溪，在大里國光橋下游推動「康橋計畫」後，景觀大變身，深獲民眾喜愛，但上游河段至今仍未整治，市府和立委何欣純推動「大康橋計畫」，昨天邀請第三河川局等單位召開說明會，三河局表示，鷺村橋到日新橋間土地已完成協議價購，預計明年中將動工打掉舊堤防，改闢行人及自行車道，並連結鳥竹圍公園營造成親水休憩廊道。

水利署三河局之前在旱溪國光橋到積善橋間推動「康橋計畫」，因水岸環境大幅改善，深獲民眾喜愛，上游的大明、祥興、日新等里民眾希望整治往上游延伸，立委何欣純和市府加速推動「大康橋計畫」，之前已多次召開說明會並請三河局依都市計畫法辦理個案變更，將河道原屬區段徵收的範圍改為一般徵收。

鷺村橋到日新橋河段 先整治

何欣純昨天邀請三河局向地方說明進度，何欣純表示，原推動國光橋到日新橋間河段進行整治，但因國光橋和鷺村橋間河段尚有地主未同意徵收，為了加速推動，要求三河局先進行已完成協議價購取得土地的鷺村橋到日新橋間河段整治。

施做親水的護岸、草皮護坡

第三河川局長楊人傑表示，目前鷺村橋到日新橋間的河段已取得土地，明年將編列約六千萬元經費，將舊有的堤防打掉，改闢成行人及自行車道，並會施做親水的護岸、草皮護坡、濱水植栽，預計明年初完成設計，明年中就能動工。