〈北部〉自辦重劃捐地闢公園 竹北省3.5億公帑

2018-10-31

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市公所透過都市計畫通盤檢討，由土地所有權人發起，採市地重劃辦理整體開發，為西區新添一處二千七百餘坪的公園─新崙公園，換算土地徵收及開發經費，概估足足為政府節省三．五億元。

西區新添逾2700坪新崙公園

竹北市公所表示，竹北市台一線或鐵路以西的西區，屬於傳統市區及農漁村，相對於較晚開發的東區，缺乏大型公園，因此市公所利用尚未徵收、原劃為文小用地─文小五及公園用地─公三，於二○一五年十月辦理「變更竹北（縣治附近地區）細部計畫（第三次通盤檢討）案（第一階段）案」。

竹北市長何淦銘表示，為促進都市健全發展，在該區劃設特色產業專用區供市集使用，由土地所有權人發起，配合都市計畫內容，採自辦市地重劃整體開發方式，捐地完成公共設施，以市價一坪約十二．八萬元推算，包含土地徵收費、無償取得開闢建設完成的公園及後續五年維護管理費，預估替政府節省了三．五億元。

園區設施和5年維管費 地主買單

何淦銘說，新崙公園位在豆子埔溪畔，總面積近九千平方公尺（約二千七百多坪），園內設計以親子遊憩、表演、市集三大構想為出發點，串連運動健身，規劃體健、遊具、照明、景觀、步道、公廁及停車等設施，除提供市民休憩，也建置一座開放式的表演舞台，還打造文創、農漁創意市集廊道。

綠能環保概念打造 示範公園

此外，配合政府海綿城市及綠能環保概念，公園的市集廣場及停車場鋪面採新式鋪面，擁有高承載、高透水、高儲水及高透氣等特性，照明則採太陽能及風力等方式發電，使其成為綠能環保的示範公園。

另外，經由市民代表余政達提案，代表會通過預算，市公所明年將在隘口里公八公園新建籃球場、鹿場里國道段七二七地號新建狗狗寵物公園、隘口里高鐵橋下綠地新建體健及休閒設備，三案合計四百九十萬元。