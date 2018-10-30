〈北部〉A20區段徵收工程 全面啟動

2018-10-30

〔記者李容萍／中壢報導〕桃園機場捷運去年初通車以來，儘管A1台北站每日進出三、四萬人次，但部分車站周邊仍是一片荒涼，其中A20興南站一天甚至進出不到二百人次；市府新建工程處昨啟動機場捷運A20站區區段徵收工程，將興建二座停車場、八座各具特色的生態公園與基礎設施，預計二○二一年三月完工配地，將帶動區域發展、改變車站無人進出窘況。

第一期工期 預計明年二月完成

A20站位於中壢區中豐北路一段，地處青埔特區及中壢市區間，搭公車轉乘可到中壢、中央大學，但相較其他大型站點不僅運量低，出入幾乎都只有三公尺寬的農路，周遭更多為農地，形成「上面走捷運、下面牽牛耕田」畫面；市長鄭文燦昨主持開工典禮表示，A20站過去因遲遲未能開發，常被稱為「機捷小站」，經過市府努力，終於動工了。

市府新建工程處指出，此區段徵收工程基地範圍為機捷A20興南站周邊，北至桃園大圳、西至老街溪、東至新生路、南至生活圈計畫道路，開發面積五十三．九三公頃，預算金額約十二億元；第一期工期預計明年二月完成，包括既有地上物清查、地形測量、高程測量、地上及地下桿線管線等調查、保留戶地界確認、逕流廢水規劃、既有管線規劃及圍籬架設等，並進行全區整地；區內須移植的珍貴樹木（黑松、竹柏、象牙木、肖楠及土肉桂等）交由樹木移植專業團隊先行施以斷根，並儘量保留基地老樹。

第二期全區基礎設施 年底動工

第二期全區基礎設施工程預計今年底動工，預計二○二一年三月完工，將興建二座停車場、八座各具特色的生態公園，並以人本角度出發規劃工程「五大特色」，包括設置綠色運輸系統，如道路兩側規劃人行道兼自行車道，也有公車及YouBike等運輸工具，對外聯絡方便；連結鄰接的老街溪和大圳系統，將設置水域共融設施，讓老街溪整治和重劃區一起完成，老街溪已經獲得前瞻計畫補助十四億元，將來水域景觀會成為此生活圈的一大特色。

其次，會有完整社區綠網，保留既有植栽，也會栽種新植被；融合附近田園風光，進行環境低衝擊開發，打造田園住宅區特色；設置共同管道、設置智慧路燈系統等智慧城市系統，並保留國小及社宅預定地，期將此區域打造為美麗、人本的田園住宅區，促進興南站周邊地區的發展。