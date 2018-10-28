〈南部〉照顧弱勢兒少 台東表揚寄養家庭、機構

2018-10-28

〔記者陳賢義／台東報導〕表彰台東縣寄養家庭與各兒少婦女福利機構以服務的熱誠與無限的愛心，台東縣政府昨舉辦「用愛包圍‧幸福港灣」兒童及少年寄養家庭暨機構表揚活動，十四戶模範寄養家庭、兩戶資深榮退的寄養家庭，及十四間績優兒少婦女福利機構獲表揚，並頒發三戶新聘及四十一戶續聘的寄養家庭證書，藉此感謝這群愛心人士長期協助照顧弱勢兒少及婦女，提供最為妥善的照護。

表揚儀式由視障歌手卡布達漾吹奏薩克斯風「感恩的心」及演唱「我相信」揭開序幕，隨後由台東縣副縣長陳金虎等人表揚及頒證。陳金虎表示，台東每年平均服務八十名寄養兒少，今年度共有四十四戶寄養家庭，照顧六十三位寄養兒少，以台東二○一三至二○一八年寄養服務數據分析中，平均有百分之六十八寄養兒少因遭受疏忽、虐待而進入寄養系統，其他原因還包括了「經濟困難無力扶養」、「父母入獄」、「遺棄」及「目睹暴力」等，並有百分之四十八寄養兒少有身心障礙及發展遲緩等特殊狀況，使得寄養家庭在照顧上更具挑戰，需要付出更多的心力加以陪伴以及教導。

台東縣政府社會處表示，寄養家庭近年來招募不易，普遍因高齡退休、寄養服務挑戰性高、家庭型態轉變、經濟不景氣等因素，影響民眾投入意願，導致寄養家庭戶數逐年銳減，籲年齡在廿五至六十五歲間有愛心及熱忱的家庭，加入寄養服務的行列。