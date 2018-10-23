〈中部〉230人穿上球衣 溪湖籃球隊成軍

2018-10-23

〔記者陳冠備／彰化報導〕教練，我也想要穿球衣！籃球教練蔡漢銘五年前在彰化縣溪湖鎮運動公園籃球場號召民眾來打球，從一開始只有五位小朋友報名，如今已多達二三○位，年齡從六歲到六十歲民眾都來學習打籃球，經常有球技好的民眾穿上球衣代表學校、團體出賽，讓不少學童感到羨慕，蔡漢銘有感卻無能為力提供，不過學童的心聲被籃球協會理事長謝典霖與成衣業者王大學聽到，決定合力提供二三○件球衣給球員們，球員有了球衣，溪湖籃球隊正式成軍。

蔡漢銘5年來免費指導

蔡漢銘表示，五年前他發現打籃球的人變少了，經常只有國小學童在練習投籃，覺得可以貢獻所學，於是開辦假日籃球營，免費指導打籃球，一開始只有五個人報名，後來越來越多，報名民眾年齡也越來越大，連六○歲也來報名，但只要肯學，來一個教一個，不管基礎好不好，大家都玩得很開心，現在已有二三○人的規模。

蔡漢銘說，球員在這裡互相學習，又有資深學長指導，很多球友就能代表學校團體比賽，曾有球衣廠商來球場幫球員量球衣，被小球員看到，羨慕說：「教練我也要有籃球衣」，當時只能鼓勵說多練球就有資格穿，但其實心中也希望這支龐大的籃球隊有自己的球衣。

獲贈專屬球衣 長幼都開心

沒想到奇蹟發生了！小球員的無心話被球衣業者王大學聽到，表示願意提供一百套球衣，常年補助球隊經費的籃球協會理事長、彰化縣議會議長謝典霖獲悉後也表示願意補齊剩下一百三十套球衣，讓溪湖籃球隊員，不分年齡大小通通有球衣穿。二十一日進行球衣捐贈儀式，宣告溪湖籃球隊正式成軍。

參與球隊的家長表示，三個孩子假日都來運動公園打球，最大的已經打了四年，這裡是很好的團體運動場所，有專業的教練指導，覺得很放心；小六學童薛憲隆說，從小三開始來公園打球，一開始是想減肥，後來產生運動興趣，能穿上這套球衣很開心，覺得是這個球隊的一份子。

謝典霖表示，溪湖籃球風氣旺盛，不過不見得每間學校都有籃球隊，在這裡打球的球員，不分年紀每個人都有自己的專屬球衣，相信對小球員學習更有幫助。