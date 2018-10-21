〈南部〉台南好米季開鑼 後壁稻田彩繪亮相

2018-10-21

〔記者楊金城／後壁報導〕二○一八台南好米季昨天在後壁仕安社區開幕，廣達一．七公頃的稻田彩繪「仕安寶寶」、「群馬寶寶」亮相，觀賞人潮排隊登上貨櫃屋景觀台看彩稻，驚呼壯觀又可愛。

假日體驗活動多 辦到11月11日

昨天現場還有亞米公仔彩繪、小板凳DIY彩繪、米餅乾DIY農產品展售會和菱角友善耕作推廣體驗活動，氣氛歡樂。市府農業局說，台南好米季持續辦到十一月十一日，假日安排活動，歡迎遊客參觀彩田、來趟仕安農村小旅行。

擔任仕安社區合作社理事長的仕安里長廖育諒說，彩繪稻田利用黃、綠、紫（紅）、黑、白五色彩葉水稻，上月九日在合作社集貨運銷處理室的對面農田插秧，經一個多月的育成，稻田已出現超可愛的「群馬寶寶」、「仕安寶寶」圖案。彩稻預計十二月底才會收割，將義賣稻穀捐助仕安社區長輩共餐和醫療車服務。

貨櫃屋觀景台 遊客登高賞彩稻

在彩繪稻田旁特地搭建貨櫃屋觀景台，每梯次開放排隊遊客十五人觀賞十分鐘，遊客登高望遠看到彩繪稻田景觀，驚呼：「哇，好美啊！」

台南好米季開幕式邀請農委會副主委李退之、副市長許漢卿、農業局代理局長李建裕、日本群馬縣代表出席，好米季推廣多吃台南好米，發展農村社區產業、農遊觀光，活絡農村經濟。

此外，官田菱角節也在昨天登場，菱角魚丸湯、菱角豬腳免費限量大方送，還有菱角秤重趣味比賽和開放民眾體驗採菱角。